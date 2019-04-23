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Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Önce ayırmaya çalıştı sonra…

ABD’de bir bar çıkışı bir kadın ile adamın kavgasını ayırmaya çalışan ‘paskalya tavşanı’ kostümlü kişi, bunu başaramayınca kavgaya dahil oldu. Kavga polisin gelmesi ile son bulurken, video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

12:23 -
Haberler Dünya

ABD'nin Orlando şehrindeki olay bir adamın siyahi bir kadına tükürmesi üzerine başladı. Görgü tanıklarınca kayda alınan görüntülerde, adam ve kadının kavga ettiği görülüyor. Bunun üzerine paskalya tavşanı kostümü giymiş bir kişi, kavgayı ayırmaya çalışıyor.

Ancak bunu başaramayan kostümlü kişi, adamı yumruklamaya başladı. Olay yerine gelen polisin bitirdiği kavgayla ilgili yerel medyaya konuşan paskalya tavşanı kostümlü adam, kadının darp edildiğini düşünerek olaya müdahale ettiğini söyledi.

Polis memuru ise olayı ilk başta bir kurgu sandığını ancak kavganın gerçek olduğunu anlaması üzerine müdahale ederek tarafları ayırdığını söyledi.

Olayda kimse gözaltına alınmazken, video kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

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