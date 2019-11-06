Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: Samara kameraya yakalandı

Sosyal paylaşım sitesi Reddit’te hızla yayılan görüntü Norveç’te kaydedildi. Videoyu paylaşan kullanıcı, kardeşi ve arkadaşı tarafından kaydedilen görüntülerdeki ‘hayalet figürüne’ dikkat çekti.

Söz konusu görüntülerde bir çocuk tramboline doğru atlıyor. Çocuğun tramboline düşmesiyle birlikte, görüntünün sol tarafında bir figür hızla uzaklaşıyor.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, figürün beyaz kıyafet giymiş siyah saçlı bir kız çocuğu olduğunu iddia etti.

Bazıları esrarengiz görüntüdeki şekli ‘The Ring’ (Halka) filmindeki Samara karakterine benzetirken, bir başka grup ise bunun rüzgar nedeniyle uçan bir poşet olabileceğini öne sürdü.