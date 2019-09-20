Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor… Tekrar tekrar yaptı görenlerin kanı dondu!

Kimliği açıklanmayan adam, videoda elindeki dev bir yılanla görülüyor. Yılanı yüzüne yaklaştıran ve ardından üfleyen adam, ısırılmaktan son anda kurtularak kaçıyor.

Bu tehlikeli oyunu defalarca tekrarlayan adam, sonunda kızgın yılana yakalanıyor.

Yılan adamın kafasından ısırırken, acıyla ne yapacağını şaşıran adam dev sürüngenin dişlerinden kurtulmaya çalışıyor.

Videonun sonunda olayın akıbeti bilinmezken, görüntüleri izleyenler adamın bunu hak ettiği görüşünde birleşti.

Görüntülerin nerede çekildiği belirlenemezken, yılanın zehirli olup olmadığı da gizemini koruyor.