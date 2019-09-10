Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor… Yolun ortasına düştü, kimse fark etmedi!

Hindistan'ın Munnar bölgesinde cumartesi günü yaşanan ve izleyenleri hayret düşüren olayın görüntüleri bir güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülerde bir bebeğin hareket eden araçtan yola düştüğü ve akan trafikte emeklediği görülüyor.

Komiser yardımcısı Santosh KM'nin yaptığı açıklamaya göre, çocuklarının düştüğünü dakikalarca fark etmeyen anne ve baba, durumu anlayınca karakola giderek 1 yaşındaki kızlarının kaybolduğunu ihbar etti.

Polis ekiplerinin seferber olmasıyla bölgede arama başlatıldı. Küçük kızı arama çalışmaları kısa sürede sonuçlandı ve 1 yaşındaki kız ailesine kavuştu.

Bebeğin kazayı mucizevi bir şekilde kafasında ufak sıyrıklarla atlatması herkesi şaşırttı. Kimliği açıklanmayan bebeğin kaza sonrası kalıcı bir hasarı olmadığı belirtildi.