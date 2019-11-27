Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor… Faydalarını saymakla bitiremedi ama uzmanlar ayaklandı!

ABD’nin California eyaletinde yaşan Meagan isimli kadın, yaptığı bir paylaşım ile basın ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Joshua Tree Ulusal Parkı’nda çırılçıplak güneşlendiği bir kareyi hesabında paylaşan Meagan, bacaklarını yukarı kaldırdığı duruş pozisyonuyla ilgili bilgi verdi.

Bunun perineum (genital organ ile anüs arasında kalan bölge) güneşlenmesi olduğunu söyleyen Meagan, 30 saniye ile 5 dakika arasındaki periyotlarda uygulandığında birçok faydası olduğunu iddia etti.

Söz konusu yöntemin ‘Taoizm’de binlerce yıldır kullanıldığını belirten Meagan, uyku sorunlarını düzenlediğini, enerji seviyesini yükselttiğini ve cinsel performansta artış sağladığını öne sürdü.

‘YARARDAN ÇOK ZARAR

Genç kadının paylaşımı sosyal medyada hızla yayılırken, İngiliz basını uzmanların görüşlerine yer verdi. The Sun’a konuşan uzmanlar, D vitamininin sağlıklı bir kas yapısı, kemikler ve dişler için olmazsa olmaz olduğunu belirtirken, gündem yaratan yöntemin yararından çok zararı olacağını savundu.

Perineum güneşlenmesinin cilt kanseri riskini artırabileceğini ifade eden uzmanlar, güneşten faydalanılmak isteniyorsa, gün ışığı altında yürüyüş yapılmasını tavsiye etti.