Sosyal medya fenomenleri şokta… Instagram’da sızıntı skandalı!

Amazon Web Servisleri tarafından barındırılan verilerin herhangi bir şifreye gerek kalmadan herkesin ulaşabileceği şekilde görülebildiği ve bu verilerin içerisinde 49 milyondan fazla kişinin bilgisinin olduğu belirtiliyor.

Techcrunch.com sitesinin haberine göre veriler içerisinde, bu kişilerin bulundukları şehir ve ülke, profil fotoğrafı, kaç kişi tarafından takip edildiği bilgilerinin yanı sıra, kişisel email adresi ve telefon numaraları da bulunuyor.

Habere göre, güvenlik araştırmacısı Anurag Sen, ortaya çıkardığı veri açığını güvenli hale getirmek ve sahibini bulmak için Techcrunch sitesi ile iletişime geçti. Sen, bu verilerin Hindistan'daki bir sosyal medya pazarlama şirketine ait olduğunun farkına vardı. Bu şirketin Instagram fenomenlerine reklam içeriklerini hesaplarında paylaşmaları için para ödedikleri belirlendi.

Şirket ile iletişime geçildikten bir süre sonra verilerin görünmez hale getirildiği belirtilirken, şirketin kurucusu ve yöneticisi ise şirketin bu hesapların kişisel email adreslerini ve telefon numaralarını nasıl topladığı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Instagram'ın sahibi olan Facebook ise söz konusu olayı detaylı olarak incelediklerini açıkladı.