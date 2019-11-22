Sosyal medya kahraman polisi konuşuyor! Yeni doğmuş bebeğin hayatını kurtardı

Kolombiya’da başkent Bogota’nın Usma kasabasındaki doğum yapmak üzere olan 23 yaşındaki kadın hastaneye götürülmesi için polisi aradı.

Polis ekipleri kasabaya gelse de, hastaneye gidecek vakti bulamayan kadın evde doğum yaptı. Polis memuru doğumdan sonra bebeğin yaşam belirtisi göstermediğini fark ederek ilk yardım ekiplerini aradı.

İlk yardım ekipleri olay yerine giderken, bu sırada bir sağlık personeli de polis memuruna bebeğe suni teneffüs yapması gerektiğini ve nasıl yapılacağını anlattı.

Kendisine gelen bilgileri uygulayan polis memuru ise yeni doğmuş bebeğin hayatını kurtardı. Bebek ve annesi daha sonra olay yerine gelen ilk yardım ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Söz konusu olayın görüntülerin sosyal medyada paylaşılırken, polis için ‘kahraman’ yorumları yapıldı.