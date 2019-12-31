Sosyal medya o polisi konuşuyor! Bir video başını yaktı

Sosyal medyada adeta virüs gibi yayılan ‘challenge’ videolarından biri, Peru’da bir polis memurunun başını yaktı. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Jossmery Toledo, TikTok hesabından ‘Bibbidi Bobbidi Boo Challenge’a katıldı.

Disney’in 1950 yapımı Cinderella filminden esinlenilen videoda, Bibbidi Bobbidi Boo şarkısı çalarken Toledo polis üniformasıyla dans ediyor. Filmdeki sihirli asaya gönderme yapılırken, Toledo bir anda başka bir kıyafetle görülüyor.

Video burada sonlanırken kısa sürede binlerce kez izlendi. Ancak görüntülerin popüler olması Toledo’nun başına iş açtı.

Yetkililer üniformanın yanlış kullanımı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Ülke basınında yer alan haberlere göre genç polisin uzaklaştırma cezası alabileceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toledo, “Polislerin en büyük düşmanı ne yazık ki yine polisler. İnsanlar neden bu kadar kıskanç anlamıyorum” ifadelerini kullandı.