Sözde soykırımı kabul eden karar tasarısı komiteden geçti

1915 olaylarının “soykırım” olarak tanınmasını öngören karar tasarısı, bugün Temsilciler Meclisi Kurallar komitesinden geçti. Tasarının yarın ya da Perşembe günü Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanarak, kabul edilmesi bekleniyor.

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DAHA ÖNCE 2010'DA GETİRMİŞLERDİ

ABD Temsilciler Meclisi'ne benzer bir karar tasarısı 2010 yılında getirilmiş, Türkiye büyük tepki göstermişti. O dönemde ABD'deki Türk Büyükelçi geri çekilmiş, böyle bir tasarının Türkiye açısından “kabul edilemez” olduğu değişik yollarla ifade edilmişti. Tasarı, o dönem ABD'de görevde olan Başkan Barack Obama yönetiminin devreye girmesiyle, kadük olmuştu.

“OKULLARDA OKUTULSUN, ANILSIN…”

Temsilciler Meclisi'nde iki gün içinde oylanması beklenen tasarı, 1915 olaylarını “soykırım” olarak resmen tanınmasını ve anılmasını öngörüyor.

Tasarı ayrıca olayların “soykırım” olarak okullarda okutulmasının da teşvik edilmesi ile, inkar edilmesinin önüne geçilmesini öngörüyor.