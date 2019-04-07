Spice Girls’e şok! Tek gecelik ilişki itirafı milyon dolarları yaktı!

90'lar denildiğinde akla ilk gelen müzik gruplarından Spice Girls, 12 yıl aradan sonra yeniden bir araya geliyor. Victoria Beckham olmadan Britanya turnesine çıkmaya hazırlanan grup, İngiliz basınının gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Mel B, katıldığı bir televizyon programında müzik dünyasını sarsan bir itirafta bulunmuştu. Mel B, grup üyelerinden Geri Halliwell’e tek gecelik ilişki yaşadıklarını söylerken, “Biz çok yakın arkadaştık ve bir anda oldu. Mükemmel göğüslere sahipti. Tek gecelik bir şeydi” ifadelerini kullanmıştı.

Halliwell, başta bu iddialara sessiz kalsa da, daha sonra durumdan rahatsızlığını dile getirmiş ve arkadaşının sözlerini yalanlamıştı.

Mel B’nin bu çıkışı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. 24 Mayıs’ta Dublin’den başlayarak Britanya turnesine çıkacak olan Spice Girls’in, bu konserlerden sonra dünya turnesine de çıkacağı konuşuluyordu.

Ancak İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Mel B’nin ilişki itirafı, hem sponsorlarda hem de grup üyelerinde huzursuzluğa yol açtı. Britanya turnesinin anlaşmalarının önceden yapıldığı için sekteye uğramayacağı ama dünya turnesinin ise şimdilik rafa kaldırıldığı belirtildi.

Mel B’nin turne öncesi ilgi toplamak için yaptığı düşünülen bu itiraf, grubun milyonlarca dolarlık dünya turnesi gelirinden olmasına yol açtı.