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Sprey sıkıp sigara yakınca araba havaya uçtu!

İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Halifax kasabasında bir otomobilde, sürücünün koku giderici sprey sıktıktan sonra sigara yakması sonrası patlama meydana geldi.

Sozcu.com.tr
15:17 -
Haberler Dünya
Sprey sıkıp sigara yakınca araba havaya uçtu!

Arabaya ağır hasar veren, çevrede bazı ev ve iş yerlerinin camlarını kıran patlamada sürücünün hafif yaralarla kurtulduğu açıklandı.

West Yorkshire İtfaiyesi, Cumartesi öğleden sonra araç trafik ışıklarında beklerden meydana gelen patlamanın aşırı miktarda sprey kullanılmasından kaynaklandığını duyurdu.

Patlamanın şiddetiyle aracın ön ve arka camları havaya uçarken, tüm kaportanın eğildiği görüldü.

BBC’ye konuşan ve patlama sırasında yakınlardaki bir barda olduğunu söyleyen bir görgü tanığı, “Çok büyük bir patlamaydı. Mucize eseri, sürücü arabadan sağ çıktı” dedi.

İtfaiye yetkilileri, spreylerin genelde risk içermediğini ancak kullanma talimatlarına uyulması gerektiğini belirtti.

Cumartesi İngiltere patlama sigara trafik
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