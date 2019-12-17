Sprey sıkıp sigara yakınca araba havaya uçtu!

Arabaya ağır hasar veren, çevrede bazı ev ve iş yerlerinin camlarını kıran patlamada sürücünün hafif yaralarla kurtulduğu açıklandı.

West Yorkshire İtfaiyesi, Cumartesi öğleden sonra araç trafik ışıklarında beklerden meydana gelen patlamanın aşırı miktarda sprey kullanılmasından kaynaklandığını duyurdu.

Patlamanın şiddetiyle aracın ön ve arka camları havaya uçarken, tüm kaportanın eğildiği görüldü.

BBC’ye konuşan ve patlama sırasında yakınlardaki bir barda olduğunu söyleyen bir görgü tanığı, “Çok büyük bir patlamaydı. Mucize eseri, sürücü arabadan sağ çıktı” dedi.

İtfaiye yetkilileri, spreylerin genelde risk içermediğini ancak kullanma talimatlarına uyulması gerektiğini belirtti.