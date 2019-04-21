Sri Lanka Başbakanı’ndan saldırılarda yeterli önlem alınmadı itirafı

Ülkenin Sunday Times gazetesinin haberine göre, Wickremesinghe, 27’si yabancı uyruklu 207 kişinin ölümüne, 450 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırılarla ilgili başkent Kolombo’da açıklama yaptı. Sürece katkı sunmak isteyen ülkelerin liderlerinden telefonlar aldığını belirten Wickremesinghe, saldırının faili teröristlerin denizaşırı bağlantılarının saptanmasında bu desteğe ihtiyaçlarının olacağını kaydetti. Wickremesinghe, faillerin Sri Lankalı olduğu bilgisine ulaştıklarını ifade ederek soruşturma sürecinde polisin faillerle ilgili bilgi vereceğini söyledi.

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Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wickremesinghe, saldırılara ilişkin istihbaratın alındığını kabul ederek yeterli önlemlerin alınmamasının soruşturulacağını belirtti.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Radyo yeni Zelanda'nın haberine göre, Sri Lanka'da 207 kişinin yaşamını yitirdiği, 450 kişinin yaralandığı terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Başkent Colombo'daki bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kimlikleri açıklanmayan 13 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu ileri sürülen patlamada 3 polis yaşamını yitirdi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Sri Lanka’nın Bandaranayake Uluslararası Havalimanı yakınlarında el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hava Kuvvetleri Sözcüsü Gihan Seneviratne, patlayıcı içeren yaklaşık 2 metre uzunluğunda PVC borunun ele geçirildiğini söyledi. Borunun devriye sırasında tespit edildiğini kaydeden Seneviratne, patlayıcının etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

İKİ TÜRK YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülkede sabah saatlerinde Kochchikade’de St. Anthony’s, Katana’da St. Sebastian ve Batticaloa’da bir kilise ile başkent Kolombo’da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo’nun banliyösü Dehiwala’da hayvanat bahçesi yakınında, yine Kolombo’nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana geldi. Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin 27’sinin yabancı uyruklu olduğunu bildirdi. Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirdi. AA