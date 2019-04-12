Sudan: el-Beşir’i biz yargılayacağız

el-Beşir’in askeri müdahale ile devrilmesinin ardından kurulan Sudan Askeri Geçiş Konseyi açıklama yaptı. Konsey, “Ömer el-Beşir’i biz yargılayacağız. el-Beşir’i başka bir ülkeye göndermeyeceğiz, biz görevde olduğumuz sürece başka bir ülkede yargılanmasına müsaade etmeyeceğiz. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim etmeyeceğiz. Göstericiler korumamız altındadır. Ancak başkalarının özgürlüğünün ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Yetkililer, göstericilerin yolları ve köprüleri kapatmasına da izin verilmeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Sudan’da kurulacak yeni hükümetin sivil bir hükümet olacağı da aktarıldı.