Sudan’da muhaliflerin istifasını istediği El-Beşir 2020’de bırakacak

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, istifa etmesine ilişkin Omdurman şehrinde yapılan gösterilere cevap verdi. Ömer El Beşir,3 haftadır süren gösterileri dikkate alarak istifa etmeyeceğini, 2020 yılında yapılacak seçimlerde kaybetmesi halinde görevi bırakacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, yüzlerce kişi tarafından istifasının istendiği dilekçeleri teslim etmek üzere ulusal meclise yapılan yürüyüşe cevap verdi. El Beşir, Hartum’un ikiz şehri Omdurman’un caddelerinde gerçekleşen gösterilerde yapılan istifa çağrılarını reddetti. El Beşir, Ombdurman’da son üç haftada düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerle ilgili, yalnızca “seçim yoluyla” istifa etmeye hazır olduğunu belirtti. El Beşir, “Sudan’a karşı komplo kurmak ve ona saldırmak isteyenler var. Ulusal diyalog ve seçimler dışında başka alternatif yok. Sudan halkının verdiği oylarla görevdeyim. Yine bu sandıkta verilen oylar beni istemez ise giderim. Yoksa istifa etmeyi düşünmüyorum. Karar Sudan halkınındır” dedi.

Ayrıca destek mitinginde kısa bir süre dans eden Ömer El-Beşir, 1989’da askerlerin de desteklediği bir seçimle göreve gelmişti. El Beşir, hükümet karşıtı protestolar sırasında uygulanan sivil şiddeti kınadı.

RESMİ AJANS MUHALİFLERE HAİN DEDİ

Devlete ait SUNA haber ajansı, “Protesto gösterilerinde, aramızda hainleri yerleştiren komplocular yer alıyor” ifadelerini kullandı. Atbara şehri geleneksel bir muhalefet kalesi ve hükümet karşıtı gösterilerin 19 Aralık’ta başlayan gösterilerde, yükselen fiyatlar ve ürün yoklukları, kıtlık ön plana çıkartıldı. Polis, hükümet aleyhtarı gösterilerde, göz yaşartıcı gaz kullandı ve notlarını yasama meclisine teslim etmeden önce eylemcileri dağıtmak için havaya ateş etti. Herhangi bir can kaybı olmadı.

DEVLET 19, İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ 40 KİŞİ ÖLDÜ DEDİ

Resmi haber ajansı, Ağustos ayında ülkenin iktidar partisinin 2020’de yeniden Ömer El Beşir’i aday gösterdiğini bildirdi. Sudan’ın ekonomisi El-Beşir yönetiminde dünyadaki global durgunlukla birlikte zorlandı. Ayrıca, Hristiyan Güney Sudan, 2011’de referandum sonrasında ayrılmayı seçtiğinde Sudan’ın petrol servetinin dörtte üçünü kaybetti. Dini ve etnik açıdan farklı bir yapıda, barışı korumakta zaman zaman sıkıntılar yaşandı.

Yetkililer, protestoların üç haftasında 19 kişinin öldüğünü, İnsan Hakları İzleme Örgütü Salı günü ise protestoların patlak vermesinden bu yana en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sudan İçişleri Bakanı Ahmed Bilal Othman Salı günü milletvekillerine polisin 816 kişiyi tutukladığını söyledi. İHA