Sudan’ın devrik lideri Beşir 2. kez hakim karşısında

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, “yasa dışı mal edinmek” iddiasıyla yargılandığı davada, başkent Hartum’da ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, bir savcı vekili, bir istihbarat subayı ile bir banka görevlisinin ifadelerine başvurdu.

Devlet Güvenlik Savcılığı Vekili Mutasım Abdullah, Beşir’in konutundaki aramaya dair mahkeme heyetini bilgilendirdiği ifadesinde, yüksek miktarda döviz ele geçirildiğini dile getirdi. Abdullah, dosyanın Başsavcılığın talimatıyla Devlet Güvenlik Savcılığından Yolsuzlukla Mücadele Savcılığına intikal ettirildiğini söyledi.

Mahkemenin dinlediği ikinci tanık askeri istihbaratta görevli Yüzbaşı Abdulazim Taha, devlet konukevindeki aramada yer aldığını ve Beşir’in konutunda para bulduklarını aktardı.

Beşir’in avukatları kefaletle tahliye istedi

Banka çalışanı Ali Sıddık Hamad da ifadesinde konutta ele geçirilen paraları saydığını ve toplam miktarın 6 milyon 997 bin euro, 351 bin dolar ve 5 milyon 721 bin Sudan cüneyhi olduğunu belirtti.

Eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in savunma heyeti ise mahkemeden, müvekkilinin ziyaretine izin verilmesini ve kefaletle salıverilmesini talep etti. Duruşma, tanık ifadelerinin tamamlanması için 31 Ağustos Cumartesi gününe ertelendi.