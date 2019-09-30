Suriye-Irak sınır kapısı 5 yıl sonra açıldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor kentinin Elbukemal ilçesi ve karşısındaki Irak topraklarında yer alan sınır kapıları tekrar faal hale getirildi.
Terör örgütü IŞİD söz konusu geçişi 2014’te ele geçirmişti. Beşar Esad rejimi, Elbukemal’i IŞİD’den Kasım 2017’de temizlemişti.
Terör örgütü YPG/PKK ise ABD’nin desteğiyle Irak sınırındaki Bagoz beldesini şubat ayında IŞİD’den alarak işgal etmişti.
Kasım 2017’den bu yana rejimin kontrolünde olan bölgede fiilen İran destekli gruplar hüküm sürüyor. (AA)