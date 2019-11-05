Son dakika… Suriye’de ikinci Türk-Rus ortak devriyesi başladı

Devriye kapsamında Türk zırhlı birliklerine ait araçlar, Şanlıurfa&#8217;nın Suruç ilçesine bağlı İsmail köyündeki beton duvarlardan açılan kapıdan Ayn el-Arab&#8217;a geçiyor.. Ayrıntılar geliyor&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/suriyede-ikinci-turk-rus-ortak-devriyesi-bugun-yapilacak-5431791","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/suriyede-ikinci-turk-rus-ortak-devriyesi-bugun-yapilacak-5431791","pageType":"yazi","pageIdentifier":5431791,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5431791,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/suriyede-ikinci-turk-rus-ortak-devriyesi-bugun-yapilacak-5431791/","headline":"Son dakika&#8230; Suriye&#8217;de ikinci Tu00fcrk-Rus ortak devriyesi bau015fladu0131","description":"","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["Rusya","\\u015eanl\\u0131urfa","son dakika","Suriye","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/05/iecrop/suriye-devriye-aa2_16_9_1572945552-880x495.jpg","author":"myilmaz","dateCreated":1572945638,"datePublished":1572945638,"dateModified":1572945818,"info":"{"seo_news":"false"}"});