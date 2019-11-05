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Son dakika… Suriye’de ikinci Türk-Rus ortak devriyesi başladı

Türkiye ve Rusya'nın Soçi mutabakatı kapsamında yürüttüğü devriyelerin ikincisi bugün Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinde yapılıyor.

12:20 -
Haberler Dünya
Son dakika… Suriye’de ikinci Türk-Rus ortak devriyesi başladı

Devriye kapsamında Türk zırhlı birliklerine ait araçlar, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı İsmail köyündeki beton duvarlardan açılan kapıdan Ayn el-Arab’a geçiyor.

Ayrıntılar geliyor…

Rusya Şanlıurfa son dakika Suriye Türkiye
Son güncelleme: 12:23 05.11.2019
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