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Suriye’den Irak’a çekilen ABD askerleri böyle görüntülendi

Suriye'den çekilme kararı alan ABD'nin yaklaşık 200 araçlık konvoyu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Araçların Irak yönüne doğru gittiği belirtildi.

android-time 20:29
Haberler Dünya
Suriye’den Irak’a çekilen ABD askerleri böyle görüntülendi
Suriye'den çekilme kararı alan ABD'nin yaklaşık 200 araçlık konvoyu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Araçların Irak yönüne doğru gittiği belirtildi.

ABD´nin Suriye’den çekilme kararı sonrası, bu akşam saatlerinde Mardin´in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye´nin Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık ABD konvoyunun, Kamışlı ilçesinden Irak yönüne gittiği görüldü.

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DHA

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentti bugün akşam saatlerinde ABD konvoyu görüntülendi.

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DHA

Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık konvoydaki TIR’larda iş makinesi, çadırlı kamyonet ve askeri malzeme Irak yönüne gittiği görüldü.

DHA

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Son güncelleme: android-time 20:3013.01.2019
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