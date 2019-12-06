Suriye’ye sınır ötesi yardımlarda Türkiye’nin beşinci bir sınır kapısı eklenmesi teklifine ABD’den destek

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Suriye’ye sınır ötesi yardımlara imkan veren BM kararına, Türkiye’nin beşinci bir sınır kapısı eklenmesi teklifine destek verdiklerini söyledi.

Craft, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) aralık ayı dönem başkanı olarak düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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“TÜRKİYE’NİN BEŞİNCİ BİR SINIR KAPISI EKLENMESİ TEKLİFİNİ DE DESTEKLİYORUZ”

Suriye’ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından beri olanak sağlayan ve bu yıl sonunda yenilenmesi gereken BMGK kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Craft, “Önümüzdeki 12 ay boyunca bu yardım kararını güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Türkiye’nin beşinci bir sınır kapısı eklenmesi teklifini de destekliyoruz. Bu, artan insani ihtiyaçları karşılamak açısından çok önemli.” dedi.

Suriye’ye sınır ötesi yardımlara olanak sağlayan karar, yıl sonunda sona eriyor ve yardımların devam edebilmesi için kararın BMGK’da uzatılması gerekiyor.

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Kararın yenilenmesine geçen sene sıcak bakmayan Rusya, Çin ile veto hakkını kullanmayarak çekimser kalmış ve karar yenilenebilmişti.

İran’daki protestoları ve İran’ın bölgedeki ”istikrarsızlaştırıcı” faaliyetlerini de değerlendiren Craft, ”İran’a karşı kullanacağımız çok fazla araç var. Davranışları değişmedi. Yemen’e Suriye’ye Irak’a müdahale etmeye devam ediyorlar, her yerdeler.” diye konuştu.

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Craft, İran hükümetinin halkına kötü muamelede bulunduğunu belirterek, ”İran’a karşı kullanacak çok fazla aracımız var ve kullanmaya devam edeceğiz. Maksimum baskı devam edecek.” ifadesini kullandı. (AA)