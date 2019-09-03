Suudi Arabistan: Husilerin füzelerini havada imha ettik

Suudi Arabistan’ın Al-Arabiya televizyonunun haberine göre, Suudi Hava Savunma Güçleri, Husilerin attığı 3 balistik füzeyi sınır kenti Necran semalarında imha etti. Haberde başka detay paylaşılmadı.

Husiler bugün yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan’ın güneybatısında bulunan Necran Havaalanı’na balistik füzelerle saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Yemen’deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.