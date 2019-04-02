Suudi Arabistan Kaşıkçı’nın çocuklarına resmen servet yağdırdı

Suudi Arabistan yönetimini eleştiren yazılarıyla tanınan ve Washington Post’a yazan Cemal Kaşıkçı’nın ölümünün ardındaki sır perdesi hâlâ aralanmadı… Kaşıkçı’nın katilleri ve cesedi henüz bulunmazken Washington Post, Suudi yetkililere dayandırdığı haberde Riyad yönetiminin Kaşıkçı’nın 2 kadın ve 2 erkek çocuğuna adeta para yağdırdığını yazdı.

Gazeteye konuşan ve hem bir dönem üst düzeylerde görev yapan hem de halen görev yapan yetkililerle konuşan Washington Post, Riyad yönetiminin Kaşıkçı’nın çocuklarına ev, tazminat ve maaş verme hazırlığı içerisinde olduğunu aktardı. Henüz rakamlar netleşmese de Kaşıkçı’nın çocuklarına aylık 5 haneli bir maaş bağlandığı açıklanırken ayrıca her çocuğa değeri milyonlarca dolarlık evler verildiği belirtildi.

Kaşıkçı’nın iki kızı ve oğlu için ayrıca bir tazminat verileceği belirtildi. İsmini açıklamayan yetkili gelecek aylarda tamamlanması beklenen dava süreci sonunda her çocuğa ayrıca onlarca milyon dolarlık tazminat verilmesinin de gündemde olduğunu aktardı. Yetkililer bu paralar ve gayrimenkuller karşılığında Kaşıkçı’nın çocuklarının Riyad yönetimi aleyhine açıklama yapmamasını istediğini de vurguladı. Maaş ve ev teslimatının Kral Selman tarafından geçen yıl onaylandığı belirtilirken ismini açıklamayan bir diğer yetkili ise, “Böyle destekler bir gelenek ve kültürümüzün bir parçası. Bunu karşılıksız yapıyoruz” dedi.

Kaşıkçı’nın çocuklarına verilen evlerin Cidde’de bulunduğu ve yaklaşık 4 milyon dolar değerinde olduğu aktarılırken çocukların en büyüğü olan Salih Kaşıkçı’nın burada yaşamaya başlayacağı ve diğer çocukların ABD’de yaşayacakları belirtildi. Diğer çocukların Cidde’deki evi satma planı içerisinde olduğu da aktarıldı.