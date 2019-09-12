Suudi Kraliyeti’ne şok… Prens Selman’ın kardeşine hapis cezası!

Aralık 2017'den beri Fransa’da hakkında tutuklama emri bulunan Hassa’nın ‘adam kaçırma ve alıkoyma’ eylemlerinin azmettiricisi olarak yargılandığı davada ’10 ay tecilli hapis cezası’ kararı çıktı.

Tesisatçıyı dövdüğü ileri sürülen koruma Saidi Rani de 8 ay tecilli hapis ve 5 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Prensese ve korumasına verilen hapis cezaları ertelendi. Prenses Hassa bint Selman’ın 2016 Eylül ayında, Paris'teki dairesinde çalışan bir sıhhi tesisatçıyı evin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle korumasına dövdürdüğü belirtilmişti.

Koruma Saidi Rani adamı darp ederken, cep telefonunu da kırmıştı. Hassa’nın ayrıca tamirciye zorla ayaklarını öptürdüğü de ifade edilmişti.

Darp edilen tesisatçı, 5 gün iş göremez raporu almıştı.