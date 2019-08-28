Suudi zengin oğluna yanlışlıkla iki uçak satın aldı mı?

Türk medyasında da kullanılan haberlerde, Suudi Arabistan’da enerji sektöründe yatırımları olan zengin bir baba, havacılık merakı olan oğluna küçük bir uçak ararken, yanlışlıkla Airbus A-350-1000s tipi iki uçak aldığı aktarıldı.

Haberlerdeki iddiaya göre; adı bilinmeyen adam, Airbus şirketini arayıp, uçak modelleri hakkında bilgi almak istedi. Fakat ifade güçlüğü işadamı ile şirket yetkilileri arasındaki iletişimi güçleştirdi.

Haberlerde, 365 milyon dolarlık fiyatın da Suudi zengini caydırmaya yetmediği belirtilirken, adamın şu sözleri söylediği aktarıldı: “Para muhabbetinde kayboldum. Biraz pahalı fakat hâlâ makûl olduğunu düşündüm.”

‘AIRBUS TELEFON AÇINCA…’

Olayın ise birkaç ay sonra Airbus’ın uçakların hazır olduğunu bildirmek için açtığı telefonla ortaya çıktığı öne sürüldü. Yine zengin işadamının şu sözleri söylediği iddia edildi: “Uçağı kimin uçuracağını sordular, şaka sandım.”

Sonunda da isimsiz bu işadamının uçaklardan birini oğluna almaya, diğerini de kuzenine hediye etmeye karar verdiği yazıldı.

Tabii tüm bu hikâyenin tek bir cümlesi bile doğru değil. İnternette yapılacak basit bir araştırmayla haberin çıkış noktasının, havacılık dünyasındaki gelişmeleri hicveden ve gerçek dışı hikâyelere yer veren ‘Thin Air Today’ adlı site olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.