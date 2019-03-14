Suudilerden skandal Kaşıkçı açıklaması: Bizim iç meselemiz

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar bin Mohammed Al-Aiban, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne, korkunç bir suç ve talihsiz bir kaza olarak niteledikleri Kaşıkçı cinayeti sebebiyle dehşete düştüklerini söyledi.

Al-Aiban buna karşın, Kaşıkçı cinayetini uluslararası boyuta taşıma çağrılarına karşı olduklarını ve cinayetin Suudi Arabistan’ın iç işleri meselesi olduğunu öne sürdü.

Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu olan kişilerin adalete teslim edildiğini ifade eden Al-Aiban, bu kişilerin işkenceye maruz kalmadığını vurguladı.