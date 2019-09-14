Suudilerin petrol tesisine drone saldırısı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın ismi verilmeyen güvenlik sözcüsü, yerel saatle sabah 04.00’da ülkenin doğusundaki Bekik ili ve El-Ahsa iline bağlı Haris beldesinde ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait 2 fabrikada yangın çıktığını belirtti.

Şirketteki güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yangınların kontrol altına aldığını ifade eden Sözcü, 2 fabrikadaki yangının silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısı sonucu çıktığını belirtti. Sözcü, SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir tarafı suçlamazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etti.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonu da kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Televizyonun haberinde, şu ana kadar yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.