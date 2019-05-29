Swift’ten cinsiyetçi soru tepkisi: Bu soruyu erkeklere sormuyorsunuz

Alman haber ajansı dpa'ya röportaj veren Swift, “Yaşınız 30 olmak üzere, bir gün anne olmayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruyu cinsiyetçi bularak cevaplamadı.

Swift, “Erkeklere, 30 yaşına bastıklarında bu sorunun sorulduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla buna cevap vermeyeceğim” dedi.

Daha sonra 30 yaşına girecek olmasına dair hislerini paylaşan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: “İnsanların 30'lu yaşlarda, 20'lerde olduğu kadar stres ve kaygı yaşamıyorsun dediğini duyuyorum.

20'li yaşlarımızda deneyim kazanır, bir şeyleri dener, yanılır, hata yaparız. Ben 30'larımda da deneyip yanılmayı planlıyorum. Ama 30'lu yaşlarımdan beklentim, kim olduğumuzu daha iyi hissetmemiz. Ne kadar yaklaşırsam o kadar fazla hissederim” dedi.