Taliban’dan korkunç saldırı: 100’den fazla ölü!

Terör örgütü Taliban, Afganistan’ın güneyinde yer alan bir askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.

Afgan askeri yetkililer askeri eğitim kampında yaşanan patlamada 126 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters’a konuşan görgü tanıkları, askeri üsse düzenlenen bombalı saldırı sonrası silahlı iki kişinin üsse girerek yaralı askerlere ateş açtığını belirtti. Bölgesel yönetim üyesi bir kişi, hastanede 35’den fazla ceset gördüğünü ve merkezi hükümetin askerlerin moralinin bozulmaması için ölü sayısını tam olarak açıklamadığını öne sürdü.