Tarihi fotoğraf, böylesi ilk kez oluyor… Prens William ajan oldu!

Prens William’ın ülkenin en önemli istihbarat kuruluşlarıyla 3 hafta geçirerek aldığı eğitim, Kensington Sarayı tarafından paylaşılan bir fotoğrafla duyuruldu.

William, iç istihbarat teşkilatı MI5, dış istihbarat teşkilatı MI6 ve İngiltere Güvenlik İstihbarat Dairesi’nde (GHCQ) birer hafta görev aldı.

Kraliyet Ailesi’ne yakın bir kaynağın İngiliz basınına verdiği bilgilere göre, William paylaşılan fotoğrafın aksine sadece masa başında değil, eğitim kapsamında sahada da aktif olarak bulundu.

Prens William’ın üst düzey görevlilerin yanı sıra diğer çalışanlarla da yakın bir iletişim kurduğu, ülkenin güvenliği için gösterilen çabaları anlamak için bunun önemine dikkat çektiği belirtiliyor.

Prens William, Kraliyet üyeleri arasında bu tarz bir eğitimden geçen ilk isim oldu. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, Prens William’ı sinema tarihinin kült karakteri İngiliz ajan James Bond’a benzetti.

Binlerce kullanıcı William’ın fotoğraflarını, filmlerdeki sahnelerle kıyasladı.