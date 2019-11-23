Tartışma programında akılalmaz anlar! ABD’li gazeteciyi yere serdi

Russia 1 kanalında yayınlanan ‘Kim Karşı’ adlı tartışma programının önceki günkü bölümüne katılan Ukraynalı siyaset uzmanı Vasil Vakarov ile ABD’li gazeteci Greg Weiner arasında canlı yayında tartışma çıktı.

Vakarov’un ABD’nin uyguladığı politikalar nedeniyle Ukrayna’ya en çok zarar veren ülke olduğu eleştirisine, Weiner karşı çıktı.

İkili arasındaki sözlü tartışma devam ederken, kendine hakim olamayan Vakarov, Weiner’ın suratına su fırlattı. Daha sonra Weiner’ı iten Vakarov, ABD’li gazetecinin yere düşmesine sebep oldu.

Program sunucusu ile görevliler araya girerken, programa ara verilerek reklama gidildi. (DHA)