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Tatil cennetinde balkonda seks! Hem de…

İspanya'nın Mallorca Adası sahillerinde büyük bir skandal yaşandı. İki tatilci balkonda güpegündüz seks yaparken, utanç anları aşağıdaki turistler tarafından cep telefonuyla kaydedildi

Sozcu.com.tr
13:00 -
Haberler Dünya
Tatil cennetinde balkonda seks! Hem de…

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; görüntüler, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği S’Arenal bölgesindeki bir otelde çekildi.

Arka planda Porto Rikolu şarkıcı Pedro Capo’ya ait meşhur ‘Calma’ şarkısı çalarken, otelin birinci kat balkonunda bir kadın erkek arkadaşı olduğu tahmin edilen şahsa oral seks yapıyor.

Haberde adı anılmayan kadın, görüntülerinin çekildiğini anlayıp içeri kaçarken, adam da kameraya doğru bakıyor.

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Otelin balkonunda güpegündüz seks yapan çiftin uyrukları bilinmezken, olayın yaşandığı otelden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yerel gazeteler, görüntülerin yayılmasının ardından Mallorca Adası’na gelen turistlerin kalitesine ilişkin tartışma başlattı.

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