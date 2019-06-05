Tecavüze uğrayan 17 yaşındaki kız ötanaziyle yaşamına son verdi

Tecavüzün ardından geçirdiği depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, anoreksiya gibi rahatsızlıkları atlatamayan 17 yaşındaki Hollandalı Noa Pothoven’ın devletin izniyle Arnhem’deki evinde yaşamına son verdiği ablası tarafından teyit edildi. Kaleme aldığı otobiyografisiyle ödül kazanan, verdiği zihinsel-ruhsal mücadeleyle ilgili blog da yazan Noa, uğradığı cinsel istismar ve tecavüzü utancından yıllarca sakladığını belirtmişti.

İLK CİNSEL TACİZE 11 YAŞINDA MARUZ KALMIŞ

“Kazanmak ya da kaybetmek” isimli otobiyografide ilk cinsel tacize 11 yaşında maruz kaldığını, 14 yaşındayken iki erkek tarafından tecavüze uğradığını yazmıştı. Pazar günü öldüğü açıklanan genç kız, cumartesi günü Instagram’dan yaptığı paylaşımda en fazla 10 gün içinde ölecek olduğunu duyurmuştu.

ÖTANAZİ YASAL

Ergen kızın ölümünde devletin ötanazi programının oynadığı rol tam netleşmedi. Noa’nın daha önce doktorların ölümüne yardım etmesini istemiş olmasına rağmen bunun gerçekleşip gerçekleşmediğine dair açıklama yapılmadı. Hollanda’da 2001’de çıkarılan Talep Üzerine Yaşama Son Verilmesi ve Yardım Edilen İntihar Yasası kapsamında intihar yasal ve devlet ötanazi desteği veriyor. Ama bunun için önce doktorların hastanın acılarının gerçekten dayanılmaz olduğuna kanaat getirip onay vermesi gerekiyor.

Hollanda’da 2017 yılında 6585 yardımlı intihar gerçekleşti, bu kişilerin çoğu tedavi edilemez durumdaki kanser hastalarıydı, ancak 2016 yılına göre yüzde 8 oranında artış anlamına geliyor. Belçika ve Kanada’da da ötanazi yasal.