Tek tek podyuma çıktılar… Bunun adı cesaret

Son dönemde markaların ve moda tasarımcılarının defilelerinde ve tasarımlarında yer verdiği gruplar arasında fiziksel engelliler ve LGBTi topluluğu yer alıyor…

“Beden olumlama” akımı ile herkes için tasarım yapan modacılar böylelikle müşteri tabanını da genişletmiş oldu.

Kolombiya’nın en büyük ikinci kenti Cali’de dün gece düzenlenen Inclusion Catwalk da böyle bir etkinliğe sahne oldu.

“Dahil Edilenler Defilesi”nde engelli bireyler yer aldı.

Savaşta yaralananlardan, doğuştan fiziksel engelle yaşama gelenlere çok sayıda manken defilede modacıların tasarımlarını sergiledi. Ülkede yaşayan azınlıkların da yer aldığı defilede LGBTi topluluğundan üyeler de yürüdü.