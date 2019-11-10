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Tel Abyad’da mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu!

Milli Savunma Bakanlığı'nca Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu açıklandı.

19:25 -
Haberler Dünya
Tel Abyad’da mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sharakrak köyündeki arama- tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu belirtildi.

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DEMİR VE BİLYE PARÇACIKLARI İLE GÜÇLENDİRMİŞLER

Tesisin silahlar ve mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklama, şöyle:

“Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Komandolarımızın Tel Abyad’ın güneyindeki Sharakrak köyünde yaptıkları arama-tarama sırasında, terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu. Teröristlerce çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP’lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirildiği tespit edildi. Tesis içerisindeki silah malzemeleri mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi.” DHA

Milli Savunma Bakanlığı PKK Şanlıurfa Suriye Terör terör örgütü yangın
Son güncelleme: 19:33 10.11.2019
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