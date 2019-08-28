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Televizyonda rezalet: Canlı yayında arkadaşına goril dedi

ABD´de yerel bir televizyon kanalında yayınlanan haber bülteninde, siyahi sunucu arkadaşını ekrandaki gorile benzeten kadın sunucu, aldığı tepkiler sonrası ağlayarak özür diledi.

14:41 -
Haberler Dünya
Televizyonda rezalet: Canlı yayında arkadaşına goril dedi

Oklahoma’da yayın yapan Koco TV´de canlı olarak yayınlanan haber programında, Alex Hausden isimli kadın sunucu, hayvanat bahçesine dair yayınlanan bir haber sırasında ekrana gelen gorili, yanındaki siyahi sunucu arkadaşı Jason Hackett´a benzetti. Kadın sunucu, “Sanki sana benziyor, evet aslında benziyor” diye yorum yapınca seyirciler bu ırkçı yoruma büyük tepki gösterdi. Kadın sunucu, daha sonra çıktığı yayında ağlayarak meslektaşından ve tüm izleyicilerden özür diledi.

 

Gorile benzettiği arkadaşı Jason Hackett ile beraber yayına çıkan Alex Hausden, bu espriyi bilerek yapmadığını ve çok üzgün olduğunu söyledi. Özrü kabul eden Jason Hackett ise lisanın ve kültürel farkındalığın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Son güncelleme: android-time 14:54 28.08.2019
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