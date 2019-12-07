Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Temsilciler Meclisi’nden Libya-Türkiye anlaşmasına destek

Libya'nın başkenti Trablus'taki Temsilciler Meclisi, Türkiye ve Libya arasında yapılan deniz sınırları ve münhasır bölge anlaşmasını desteklediğini açıkladı. Yunanistan'ı çıldırtan karar sonrası Yunan Dışişleri Bakanlığı, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı almıştı. Tepki gören karar ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye kendi haklarını korumak için burada bulunmakta. Libya böyle bir tehdide boyun eğmez. Bir büyükelçinin ihraç edilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

21:58 -
Haberler Dünya
Temsilciler Meclisi’nden Libya-Türkiye anlaşmasına destek

Libya’nın başkenti Trablus’taki Temsilciler Meclisi, Türkiye ile imzalanan “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ve “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını” desteklediğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLibya'yla anlaşma sonrası Akdeniz'de yeni hamleLibya'yla anlaşma sonrası Akdeniz'de yeni hamle

Meclis Başkanı Es-Sadık el-Kıheyli, Trablus’ta yaptığı basın açıklamasında, Libya’nın, Türkiye ile imzalanan “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ve “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının” yürürlüğe koyulmasında kararlı olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERAksoy: Türkiye ve Libya oldubittilere izin vermeyecekAksoy: Türkiye ve Libya oldubittilere izin vermeyecek

“Mutabakat muhtıraları Libya’nın bağımsızlığı için herhangi bir zarar ya da taviz içermiyor. Aynı zamanda uluslararası hukuku da herhangi bir şekilde ihlal etmiyor.” diyen Kıheyli, anlaşmanın yeni bir şey getirmediğini ancak uluslararası kanunlardan doğan ekonomik ve egemenlik haklarını genişlettiğini söyledi.

İLGİLİ HABERİran destekli güçlerden İdlib'e füze saldırısı!İran destekli güçlerden İdlib'e füze saldırısı!

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında 27 Kasım’da “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştı.

İLGİLİ HABERSon dakika haberi... Çavuşoğlu: Yunanistan'ın kararı kabul edilemezSon dakika haberi... Çavuşoğlu: Yunanistan'ın kararı kabul edilemez

YUNANİSTAN SKANDAL BİR KARAR ALMIŞTI

Yunanistan’ı çıldırtan karar sonrası Yunan Dışişleri Bakanlığı, Libya Büyükelçisi’ni sınır dışı etme kararı almıştı. Tepki gören karar ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye kendi haklarını korumak için burada bulunmakta. Libya böyle bir tehdide boyun eğmez. Bir büyükelçinin ihraç edilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullanmıştı. AJANSLAR

İLGİLİ HABERSon dakika haberi... Yunanistan'dan skandal karar... Türkiye anlaşması yüzünden büyükelçiye sınır dışı kararıSon dakika haberi... Yunanistan'dan skandal karar... Türkiye anlaşması yüzünden büyükelçiye sınır dışı kararı
Çocuk Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı Halep İran İsrail İtalya Libya Meclis mevlüt çavuşoğlu NATO Roma saldırı son dakika Son Dakika Haberi terörist Türkiye Yunanistan
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more