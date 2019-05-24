Tenis dünyasını heyecanlandıran gelişme! Efsanelerin buluştuğu Laver Cup ATP takvimine giriyor

İsviçreli tenisçi Roger Federer’in öncülüğünde ilk olarak 2017’de Prag’da düzenlenen ‘Laver Cup’, tenisseverlerin yoğun ilgisi ve elde ettiği başarıyla Profesyonel Tenisçiler Birliği’nin (ATP) dikkatini çekti.

Turnuvayı düzenleyen TEAM8 ile ATP arasında yapılan anlaşmaya göre, ‘Laver Cup’ ATP takvimindeki turnuvalar arasına katılacak. Bugün yapılan duyuruya göre, turnuvada önümüzdeki yıl itibariyle puan uygulamasına geçilecek.

TEAM8 şirketinin kurucularından olan Federer, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Kariyerimin sonuna doğru yaklaşırken, Laver Cup’ın hayatımın 20 yılından fazlasını adadığım turun bir parçası olacağını bilmek harika” ifadelerini kullandı.

ATP Başkanı Chris Kermode ise, “Laver Cup kısa sürede tenis hayranlarının sevgisini kazandı. Bu etkinlik dünya genelinde yeni insanlara ulaşmamız için büyük bir potansiyele sahip. ATP olarak Laver Cup’ın takvimimizde yer alacak olmasından büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Adını Avustralyalı tenis efsanesi Rod Laver’dan alan Laver Cup, ilk olarak 2017’de Prag’da düzenlendi. Avrupa ve Dünya karmalarından oluşan takımları karşı karşıya getiren turnuva tarihi anlara sahne olmuştu. Tenis tarihinin en önemli rekabetine imza atan Roger Federer ile Rafael Nadal, çiftler maçında takım arkadaşı olarak ilk kez filenin aynı tarafında birlikte mücadele etmişti.

2018’de Chicago’da düzenlenen turnuva, bu yıl ise İsviçre’nin Cenevre kentinde 20-22 Eylül tarihleri arasında oynanacak.