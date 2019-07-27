Tepki yağdı: Kızının düğününde bu kıyafeti giymeye kalkınca…

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; adı bilinmeyen bir kadın, internetten hayli açık bir elbise satın aldı ve altına da “Bu elbise mükemmel!!! Kızımın düğününde giymek için sabırsızlanıyorum” yazdı.

Bunu yapınca da kendini büyük bir tartışmanın ortasında buldu. Beş yıldız verdiği bu elbiseye yaptığı yorumun ekran görüntüsü Facebook’ta paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları da kadının seçimini eleştiren yüzlerce yorum yazdı.

Örneğin bir kişi, “Bu benim kendi düğünümde giyeceğim bir şey” yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı ise kadını Amerikalı reality şov yıldızı Kris Jenner’la kıyaslayarak dalga geçti.

Bir üçüncü kişinin yorumu ise çok manidardı: “Gelinin annesi yeni boşanmış olmalı, çünkü bu kıyafetle dikkat çekmeye çalışıyor.”