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Teröristi önce ağırladılar sonra mecliste söz verdiler: ABD izin vermez sandık

Terör örgütü PKK/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin uzantısı Suriye Demokratik Konseyi Eşbaşkanı İlham Ahmed'le başkent Washington'da bir araya senatörler, bu kez Temsilciler Meclisi'nde söz verdi. Ahmed konuşmasında, "ABD’den bizim adımıza savaşmasını beklemedik ama Türkiye’nin girmesine izin vermeyeceklerinden emindik" dedi.

08:01 -
Haberler Dünya
Teröristi önce ağırladılar sonra mecliste söz verdiler: ABD izin vermez sandık

21 Ekim’de Washington'da Türkiye'ye yaptırım tasarısı hazırlayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile görüşen İlham Ahmed dün de çevirmen aracılığıyla Kongre üyelerinden gelen soruları yanıtladı.

Oturumu takip eden ABD’li gazetecilerin aktardığı bilgilere göre İlham Ahmed Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili, “ABD'den bizim adımıza savaşmasını beklemedik ama Türkiye'nin girmesine izin vermeyeceklerinden emindik. ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde hava sahasını kapatacağı izlenimindeydik” diye konuştu.

Ahmed, Türkiye ve Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı için de, “Türkler ve Rusların devriyesi ve rejimle birlikte bölge bizim için tehlikeli hale geldi. Bize ya çekileceksiniz ya da Türkiye'nin size saldırmasına izin vereceğiz diyorlar” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 08:04 24.10.2019
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