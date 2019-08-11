Tesla marka araç otobanda alev aldı!

Sputnik’teki habere göre, Moskova'da MKAD ismiyle bilinen otobanda yol kenarında durmuş Tesla marka bir otomobilin alevler ve siyah bir dumanla sarılmış olduğu görülüyor. Yangından birkaç saniye sonra aracın içinde iki küçük patlama meydana geliyor.

Rossiya 24'ün aktardığına göre otomobilin 41 yaşındaki sürücüsü Aleksey Tretyakov ve çocukları, aracı tamamen alevler sarmadan önce araçtan yaralı olarak kaçabildi.

İLGİLİ HABER Tesla araç fiyatlandırma stratejisini yeniden değiştirdi

Görüntülerden söz konusu otomobilin Tesla'nın hangi modeli olduğunu söylemekse mümkün değil. Zira alevler söndürüldükten sonra geriye sadece otomobilin metal iskeleti kaldı.

Tesla otomobilleri karıştıkları trafik kazaları nedeniyle hala güvenlik endişelerinin merkezinde yer alıyor. Tesla yöneticileriyse 3. seri model otomobillerinde diğerlerindeki güvenlik sorunlarının önüne geçildiği konusunda ısrarcı.