Theresa May’dan Brexit açıklaması: Asla çıkamayabiliriz

Milletvekillerine seslenen May, “Brexit anlaşmasını destekleyin, AB’den çıkalım. Reddederseniz kimse ne olacağını bilemez. AB’den aylarca çıkamayabiliriz. Anlaşmayla sağlanan güvenceler olmaksızın ayrılmak zorunda kalabiliriz, asla çıkamayabiliriz” dedi.

May, Brexit konusundaki belirsizliği sürdürmenin hiç kimsenin çıkarına olmadığını söyledi, sürecin 29 Mart sonrasına ertelenmesinin de yeni sorunlar yaratacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı, İrlanda sınırı konusundaki tıkanıklığı aşmak için çok ciddi öneriler getirdiklerini söyledi ancak Brüksel ile görüşmelerin çetin geçtiğini de kabul etti.

İngiltere Parlamentosu Brexit anlaşmasını Ocak ayında reddetmişti. May ise anlaşmanın Parlamento tarafından bir kez daha reddedilmesi halinde bir kriz anı yaşanacağı görüşünde.

AB’nin Brexit başmüzakerecisi Michel Barnier ise İngiltere’ye, anlaşmada İrlanda sınırına yönelik tüm düzenlemeleri kabul etmesi karşılığında, gümrük birliğinden tek taraflı ayrılabilmesi teklifine hazır olduklarını söyledi.