Thomas Cook yolcuları için A380 ikinci kez geliyor

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook’un iflasının ardından, şirketi kullanarak Marmaris ve çevresinde tatile gelen İngiliz vatandaşlarının ülkelerine taşınma işlemleri sürüyor. İngiliz hükümeti tarafından sürdürülen bu taşınma işlemi kapsamında gece yarısından sonra Dalaman Havalimanı’na özel izinle geldiği belirtilen dünyanın en büyük yolcu uçağı A3380’in bu gece yine yolcu taşımak üzere geleceği öğrenildi.

İLGİLİ HABER İngiltere'de Thomas Cook yöneticilerinin maaşları mercek altında

Saat 01.00’da havalimanına gelesi beklenen A380 yolcu uçağının, saat 03.00’de tam kapasite yolcu ile İngiltere’ye dönmek üzere hareket edeceği kaydedildi.

DHA

İLGİLİ HABER 6 maddede Thomas Cook krizi