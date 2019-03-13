Tıp dünyası bu kadını konuşuyor: Sevişirken beyin kanaması geçirdi

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden BMJ Case Reports, İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan bir kadının cinsel ilişki sırasında yaşadıklarını tıp dünyasına aktardı. Olay 44 yaşındaki bir kadının partneriyle cinsel ilişki sırasında yaşadığı tatminle hastanelik olmasıyla başladı.

Partneriyle sevişmeye başladıktan sadece 3 dakika içinde gözleri kararan ve bayılan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Burada kontrolleri yapılan kadın kendine geldi. Doktorlar kadının tahlil ve beyin taramasının sonucunu inceledikten sonra kadının beyin kanaması geçirdiğini tespit etti. Londra’daki West Middlesex Üniversite Hastanesi’nde görevli doktorlar, cinsel ilişkiye girmeden önce sağlıklı olduğu açıklanan kadının yaşadığı haz dolayısıyla beyin kanaması geçirmiş olabileceğini söyledi.

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Kontroller sonrasında doktorların sorusunu yanıtlayan ismi açıklanmayan kadın, “Tam orgazm olacakken kendimden geçtim ama şu an kendimi iyi hissediyorum. Sadece yoğun bir baş ağrısı var. Bunun şiddetine de 10 üzerinden 6 diyebilirim” ifadesini kullandı.

Makalede açıklama yapan doktorlar, “Cinsel ilişki tansiyonu etkiliyor ve dolayısıyla kalp hareketlerini de etkiliyor. Orgazm sırasında kan pompalanma hızı ve damar rahatsızlıkları görülme ihtimali var. Fakat 44 yaşındaki kadının beyin kanaması geçirme sebebinin tamamen cinsel ilişkiden kaynaklandığına dair net bir şey söyleyemeyiz” açıklamasını yaptı.