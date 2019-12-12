Trafiğin ortasında akılalmaz görüntü… Aldatılan sevgili çılgına döndü!

ABD’nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentinde çekildiği öne sürülen video, paylaşım sitelerinde hızla yayıldı. Videonun öncesiyle ilgili ortaya atılan iddialara göre, adı açıklanmayan siyahi kadın sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendi.

Sinirden çılgına dönen kadın, sevgilisinin aracının üzerine tırmandı. Bu şekilde trafiğe karışan ikili, çevredeki diğer araçlar tarafından görüntülendi. Söz konusu videoda kadını görüntüleyen diğer araçtaki kişiler, ‘İnanamıyorum hala arabanın üzerinde’ derken duyuluyor.

Görüntünün başında aracın tavanında duran kadın, trafiğin durmasıyla ayağa kalkıp tekme atarak bağırmaya başlıyor. Bir türlü sakinleşemeyen kadın bagaja doğru geçerek burada zıplıyor.

Daha sonra araçtan atlayarak inen kadın, kadrajdan çıkarak uzaklaşıyor.