Trafik canavarı otomobili ayaklarıyla kullandı!

Güney Kıbrıs’ta gündem olan olay dün meydana geldi. 43 yaşındaki adı açıklanmayan bir Rum sürücü, ayaklarını direksiyona koyarak otomobilini kullandığı görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, Rum Emniyet Müdürlüğü, ilgili şahıs ile ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

BİR YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Rum sürücünün, polis tarafından gözaltına alındığı ve perşembe günü mahkemeye çıkarılacağı belirtildi. Rum medyası, sürücünün bin euro ve bir yıl hapis cezası alabileceğini yazdı. DHA