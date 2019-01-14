Trudeau’nun kayıp ikizi sosyal medyayı salladı!

Afganistan'da bir yetenek yarışmasına katılan Abdul Selam Meftun, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya olan benzerliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Afganistan’ın Badahşan eyaletindeki düğünlerde halk şarkıları söylerken yetenek yarışması ‘Afgan Star’a katılarak kaderi değişen Abdul Selam Meftun, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun ‘kayıp ikizi’ olarak küresel çapta ilgi görüyor.

29 yaşındaki Meftun, yarışmadan önce adını bile duymadığı Trudeau ile benzerliği sayesinde yarışmayı kazanmayı ve ‘kayıp ikiziyle’ tanışmayı umuyor.

Yarışmanın son 8’ine kalmayı başaran Meftun, yaptığı açıklamada, “İnsanlar artık asıl ismimi unuttu. Beni ‘Justin Trudeau’ diye çağırıyorlar. Bense sosyal medyadaki fotoğrafları görene dek Justin Trudeau hakkında hiçbir şey bilmiyordum” dedi.

‘Afgan Star’ın dört jüri üyesinden biri olan Afganistan doğumlu Kanada vatandaşı müzisyen Keys Ülfet, Meftun’u görür görmez, “Benim başbakanımın tıpkısının aynısı” tepkisini göstermişti. Meftun’un sesinin mest edici olduğu görüşündeki Ülfet, “Allah vergisi bir vokal kabiliyeti var. Yeni Justin Bieber olabilir” demişti.