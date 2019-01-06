Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump ABD gemisine saldıran El-Kaide liderini öldürdüklerini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD savaş gemisi USS Cole'a 2000 yılında düzenlenen saldırının failinin öldürüldüğünü açıkladı.

android-time 19:27
Haberler Dünya
Trump ABD gemisine saldıran El-Kaide liderini öldürdüklerini duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, ABD savaş gemisi USS Cole'a 2000 yılında düzenlenen saldırının failinin öldürüldüğünü açıkladı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Trump, “Büyük ordumuz, USS Cole’a yapılan korkakça saldırıda kaybedilen ve yaralanan kahramanlar için adalet sağladı. Bu saldırının lideri Cemal el Bedevi’yi öldürdük. El Kaide’ye karşı çalışmalarımız devam ediyor. Radikal İslam Terörizmine Karşı Mücadelede Asla Durmayacağız” ifadelerini kullandı.

Yemen’in Aden şehri limanında demirlenen güdümlü füze taşıma kapasiteli bir Amerikan muhribi USS Cole (DDG-67) gemisine 12 Ekim 2000 tarihinde el-Kaide tarafından düzenlenen saldırıda 17 denizci ölmüş, 39’u ise yaralanmıştı.

Saldırı, patlayıcı yüklü bir teknenin USS Cole’a çarptırılması sonucunda gerçekleştirilmişti.

 

İLGİLİ HABERABD ile İsrail arasında yapılacak olan Yüzyılın Anlaşması ertelendiABD ile İsrail arasında yapılacak olan Yüzyılın Anlaşması ertelendiİLGİLİ HABERSon dakika... Trump: Suriye'den hemen asker çekeceğiz demedikSon dakika... Trump: Suriye'den hemen asker çekeceğiz demedik

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:2806.01.2019
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar