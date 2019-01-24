Trump açık açık bir ülkeyi tehdit ediyor: Bu adamı kim durduracak?

Komplo teorisyenlerinin en sık gündeme getirdiği konulardan biri ABD’nin gizlice ülkelere müdahale etmesi ve hükûmetleri devirmesidir. Gerçekten de ABD’nin yıllar sonra kamuoyuna açıklanan gizli yazışmalarında farklı ülkeler hakkında yoğun istihbarat çalışması yaptıkları gözler önüne serilmişti.

İki yılı aşkın bir süredir ABD Başkanı olarak görev yapan Donald Trump da bu süre zarfında açıkça ve alenen açıklamalarda bulunarak ABD diplomasisinin iç yüzünü alenen açığa çıkardı. Trump’ın bu gece yaptığı açıklamalar ise daha önce ABD’li hiçbir başkanın yapmayacağı türdendi. Trump, Maduro’nun yönetimini meşru bulmayan muhalefet lideri Juan Guaido’yu desteklediğini duyurdu.

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SEÇİLMİŞ LİDERİ TANIMIYOR

Maduro’nun meşruiyetini sorgulayan ve karşısına çıkarak kendini geçici cumhurbaşkanı ilan eden Guaido’yu tanıdığını açıklayan Trump, yaptığı açıklamada askeri müdahalenin henüz gündemde olmadığını fakat masada bütün seçeneklerin bulunduğunu dile getirmişt. Alenen bir ülkenin seçilmiş liderini tanımayan ve diplomasi sınırlarını ortadan kaldıran Trump’ı destekleyen ülkelerin yanı sıra karşı çıkan ülkeler de yer alıyor.

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Maduro’ya destek mesajı gönderen ülkeler arasında Meksika, Türkiye ve Bolivya var. ABD’nin güney komşusu Meksika, Maduro’ya destek olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Maduro ile telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maduro’ya, “Yanındayız mesajı” verdiği ifade edildi.Yaşananların ardından bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, Venezuela’nın Rusya’nın stratejik partneri olduğu vurgulanırken, ABD’nin yaklaşımı kınandı. Ifax’ın haberinde Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, “Biz Venezuela’nın toprak bütünlüğünü korumak için yanındayız” ifadesini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: ABD SÜREKLİ İÇ İŞLERİNE KARIŞIYOR

Bugün açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaşananları değerlendirdi. Çavuşoğlu, “Bir ülkenin bu kadar izolasyonuna karşıyız. ABD sürekli olarak Venezuela’nın iç işlerine karışıyor. Bir ülkenin ayakta kalması lazım bu sebeple Venezuela’ya destek verdik. Cumhurbaşkanımız Maduro’yu arayıp desteğini iletti. Seçimle gelmiş bir başkan var, meclis başkanı de facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum. De Facto şeklinde başkan ilan edilmesi kaosa neden olur” dedi.

ÇELİK: HALKA HAKARETTİR

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, “Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir. Bu hakaretin peşinden gidenler, Latin Amerika'nın özgürlük ışığı Simon Bolivar yaşasaydı nasıl davranırdı diye düşünsünler ve aynaya uzun uzun baksınlar. Demokrasi ile yönetilen ülkelerin başka bir ülkeye atama yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır” ifadelerini kullandı.