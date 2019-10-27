Trump, Bağdadi’nin ölümünü böyle izledi

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Çok büyük bir şey oldu’ tweeti atarak heyecan yaratmıştı.

Trump, IŞİD elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldüğünü açıklayarak beklenen haberi verdi.

ABD Başkanı “IŞİD’in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü.” dedi.

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Operasyonun ‘Diğer ulusların yardımıyla’ gerçekleştiğini söyleyen Trump, “Türkiye’ye Rusya’ya, Irak’a teşekkür etmek istiyorum. Bu çok tehlikeli bir operasyondu.” dedi.

Beyaz Saray Twitter hesabından, ABD Başkanı’nın operasyonu izlerken çekilen fotoğraflarını yayımladı.

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Görüntülerde, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı Mark Esper ve askeri yetkililerle birlikte IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye yapılan operasyonu izliyor.

Trump, canlı yayında yaptığı açıklamada; operasyonu izlediği anları şu cümlelerle ifade etmişti.

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“Duvarları patlatarak içeri girdiler. Bunları izleme fırsatı buldum. Başkan Yardımcısı Pence ile birlikte izledik. Bir film izler gibi izledik, mükemmeldi.” REUTERS