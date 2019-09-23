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Trump, BM zirvesinde Erdoğan’dan bahsetti!

ABD Başkanı Donald Trump, BM'de ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılması sürecine ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Trump, ''Geçen sene çok güçlü bir adamla kısa ve saygılı bir müzakerenin ardından Rahip Brunson'ı eve getirdik ve sonra Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arkadaş olduk." ifadelerini kullandı.

21:37 -
Haberler Dünya
Trump, BM zirvesinde Erdoğan’dan bahsetti!

Başkan Trump, BM Genel Merkezi’nde düzenlenen “Dini Özgürlüklerin Korunması için Küresel Çağrı” adlı zirvede açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, ABD’li rahip Brunson’ın serbest bırakılması sürecini anlatan Trump, “Geçen sene çok güçlü bir adamla kısa ve saygılı bir müzakerenin ardından Rahip Brunson’ı eve getirdik ve sonra Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arkadaş olduk” şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak kendisine Brunson’ın masum olduğunu söylediğini aktaran Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum” dedi. Trump, ABD yönetimin din özgürlüğü ve dini mekanlarla ibadet yerlerinin korunmasına ilave 25 milyon dolar ayıracağını da kaydetti.

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