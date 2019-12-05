Trump: BMGK, İran dahil dünyanın karşılaştığı sorunlara karşı harekete geçmeli

Trump, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin BM Daimi Temsilcileri ile Beyaz Saray’daki öğle yemeğinde bir araya gelerek, gündemi değerlendirdi.

İLGİLİ HABER ABD'de muhalefetten bomba ifadeler: Trump azledilmeli

Londra’daki NATO Liderler Zirvesi’nden yeni döndüğünü ve “büyük başarılar elde edildiğini” vurgulayan Trump, “NATO üyesi diğer ülkelerle ilişkilerimiz çok çok iyi” ifadesini kullandı.

BMGK HAREKETE GEÇMELİ!

ABD’nin bugün terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göç, siber saldırılar gibi birçok ulusal güvenlik tehditi ile karşı karşıya olduğunu belirten Trump, “Biz bu tehditler konusunda çok çalışıyoruz. BMGK da dünyanın karşılaştığı sorunlara karşı harekete geçmeli. Buna, kısa sürede yüzlerce insanı öldüren İran rejiminin hareketleri de dahil olmalı” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Trump'ın sözlerine zehir zemberek yanıt verdi

“DURUM HİÇ İYİ DEĞİL KORKUNÇ”

İran’da son dönemdeki benzin zammı protestolarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve internetin kapatıldığını anımsatan Trump, “Basının İran’a gidip orada neler olduğunu görmesini isterim. Çünkü durum hiç iyi değil, korkunç” dedi.

İLGİLİ HABER Donald Trump'tan şaşırtan iptal!

“İRAN HALKININ YANINDAYIZ”

Trump, ABD’nin her zaman İran halkının yanında olduğuna işaret ederek, “İran konusunda BM ile görüşüyoruz ve iyi anlaşıyoruz. İran ve diğer meselelerde BM de çok rol alıyor” değerlendirmesini yaptı. AA